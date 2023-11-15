SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ (ARSA ve İŞ YERİ) SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tabloda ayrıntıları belirtilen taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır. İhale 28.11.2023 Salı günü saat 11:00'da, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:146 Suluova/ AMASYA adresinde bulunan Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda tabloda belirtilen sıra ile yapılacaktır. Taşınmaz satış ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir, temin edilebilir. İhaleye girecek isteklilerin ihaleye ait idari şartnameyi almaları, şartnamede istenilen belgeleri tamamlamaları ve geçici teminatlarını yatırmaları şarttır. İhale konusu taşınmazların pafta, ada, parsel bilgisi, niteliği, muhammen satış bedeli, geçici teminat bedeli, şartname bedeli tabloda belirtilmiştir.

S.

No Pafta, Ada,

Parsel İşin Adı Niteliği Belediye

Hissesi Muhammen Bedeli Geçici

Teminat Şartname

Bedeli 1 G35A19A4C

Yeni Mah. 2166 Ada 11 Parsel Yeni Mah. 2166 Ada 11 Parsel 3.148,78 m² Arsa Satışı işi Arsa Tam 11.020.730,00-TL 331.000,00-TL 1.000,00-TL 2 G35A19A4C

Yeni Mah. 2166 Ada 12 Parsel Yeni Mah. 2166 Ada 12 Parsel 2.810,50 m² Arsa Satışı işi Arsa Tam 9.836.750,00-TL 295.500,00-TL 1.000,00-TL 3 Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel Yaşam Merkezi B Blok 8 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi İş Yeri Dubleks Depolu Tam 4.949.000,00-TL 149.000,00-TL 1.000,00-TL 4 Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel Yaşam Merkezi B Blok 9 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi İş Yeri Dubleks Depolu Tam 11.641.050,00-TL 350.000,00-TL 1.000,00-TL Taşınmazlar (Arsalar): Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mah. Güzide Sok. G35A19A4C pafta, 2166 ada 11 ve 12 nolu parselde arsa niteliğindedir. Gayrimenkul yürürlükteki imar planında 6 katlı iskân sahasında ve 0,40 TAKS, 1,50 KAKS oranı bulunmaktadır. Taşınmaz hakkında detaylı bilgiye Belediyemiz resmi web sitesinde yer alan Kent Rehberi uygulamasından ulaşılabilir.

İş Yerleri: Amasya ili, Suluova ilçesi Pazar Mah. 566 ada 4 parsel üzerine yapılmakta olan ve kaba inşaatı tamamlanan Yaşam Merkezi B Blok 8 Bağımsız Bölüm numaralı net 259,01 m² ve 9 Bağımsız Bölüm numaralı net 491,44 m² iş yerleridir.

Taşınmaz satış ihalesine iştirak edecekler teklif zarflarını istenilen belgeler ile birlikte en geç, 28.11.2023 Salı günü, saat 11:00'a kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

İhaleye girebilmek için gereken belge ve şartlarTeklif verecek isteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.1. Gerçek Kişiler İçin1.1. Kanuni ikametgâh ile nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden)1.2. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri (Şartname ekinde mevcuttur.)1.3. İlgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.(varsa)1.4. Noter tasdikli imza beyannamesi1.5. Adli sicil kayıt belgesi (Kendisinin ve varsa vekilinin son bir ay içerisinde alınmış)1.6. Taahhütname (Şartname ekinde mevcuttur.)1.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi1.8. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.1.9. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (Son bir ay içerisinde alınmış.)1.10. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.1.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname1.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.2. Tüzel Kişiler İçin2.1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge2.2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri2.3. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri. (Şartname ekinde mevcuttur.)2.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi2.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.2.6. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (Son bir ay içerisinde alınmış.)2.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.2.8. Taahhütname (Şirket ortakları ve şirket müdürü adına) (Şartname ekinde mevcuttur)2.9. Adli sicil kayıt belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış ve Şirket ortakları ve şirket müdürü adına)2.10. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.2.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname2.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.2.13. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerNüfus cüzdanı hariç bütün belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Basın No: ILN01931704

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