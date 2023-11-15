T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/70 Esas

Davacılar, Mustafa Gökce, Mitat Gökçe ile Davalılar Hazineye temsilen Devrek Mal Müdürlüğü, Yağmurca Köyü Tüzel Kişiliği, Orman Genel Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Yağmurca Köyü, 123 ada 45 Parsel, yol, 121 ada 17 parsel, 152 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili ekli kroki 2 de kırmızı renkte gösterilen 272,98 m² dava konusu taşınmaz ile Zonguldak İli Devrek İlçesi Yağmurca Köyü 123 ada 166, 165, 202, 53 ve 153 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili ekli kroki 1 de kırmızı renkte gösterilen 1429,49 m² dava konusu taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/70 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması yada itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK'nın 713/4-5 Maddeleri uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01931423

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