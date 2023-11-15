T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

MUHTIRA

ESAS NO : 2023/375 Esas

HAKİM : Tuğberk ARTAR 214871

KATİP : Nazlı ARAL 270518

İLGİLİKİŞİ : ALİ KIRCA (133xxxxxx42)

KONU : 2023/375 hk.

Davacı Selin Tirak tarafından aleyhinize 08.08.2023 tarihinde iştirak nafakasının arttırımı davası açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden davayı tayin edebileceğiniz vekil aracılığıyla takip edebileceğiniz; duruşma için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 12/10/2023

Duruşma Yeri: Gelibolu Hukuk Mahkemeleri Duruşma Salonu

Tarih: 25.01.2024

Saat: 10:40

Basın No: ILN01931819

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