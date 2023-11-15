T.C. KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN;

DOSYA NO: 2021/635 Esas

Davacı : TCDD Davalı :İLGİLİ KİŞİ : FATMA ÇAYIRLI - 108****128 ANKARA ili, KALECİK ilçesi, YALIM mah/köy, nüfusa kayıtlı, MİKDAT ve NURİYE oğlu/kızı, 01/03/1955 dogumlu, tebligat adresine ulaşılamamıştır.Davacı TCDD Ankara-Sivas hızlı tren projesi kapsamındahissedar olduğunuzAnkara İli Kalecik İlçesi YalımMahallesi 276 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 1804,08 m²'lik kısmının kamulaştırılması için mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin maddi hataların düzeltilmesi amacıyla adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TCDD'ye yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisindeidari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyidurdurma kararı aldığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımlarınTCDD adına tesciline ve irtifak hakkı tesisine karar verilecektir. Davaya, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.

Basın No: ILN01931546

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