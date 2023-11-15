T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/401 Esas

DAVALI : KADİR KAYAOKAY Şerif Mahallesi Nacar Sokak No:54Birecik/ ŞANLIURFA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma zaptı veduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/01/2024 günü saat: 11:15'da Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama duruşmasının ertelenmesi ihtimalinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK 150 hükmü saklı kalmak üzere yokluğunuzda hüküm verileceği, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931781

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