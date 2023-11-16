BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)



Mülkiyeti Belediyemize ait Büyük Ova Koruma alanı içerisinde beyanı bulunan Aksakal Mahallesi 2433 parsel , 9.500,00 m2 tarla , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 6.650.000,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 199.500,00-TL dir.

Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00'da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.







Ozan ONUR

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Basın No: ILN01930273

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