İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve Unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak BİR AY içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, BİR AY'ın ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.