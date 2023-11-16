Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 17.11.2023 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
6620827069 DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023090813V4C0000001 201801201812 0010 0010 605.844,69 3080 1.817.534,07 ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL
6620827069 DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023091113V4C0000002 201807201809 0033 0033 152.391,04 3080 1.294.792,29 ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL
GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve Unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak BİR AY içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, BİR AY'ın ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01932901

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
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