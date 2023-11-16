SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/648 Esas

KARAR NO : 2023/1798

İLGİLİ : DAVALI SONAT BİLGİN; Serdar kızı 1982 d.lu. İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu

mah.nüf.kyt.

Davacı ZEKİ BIYIK aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelere binaen;

1-) Davanın KABULÜ ile; davalının dava konusu Sancaktepe mahallesi, Altınçeşme caddesi, Bilgehan Sitesi, A11 Blok, No:72K D:15 Silivri/İSTANBUL adresindeki mecurdan İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYESİNE

2-) Harçlar kanunu gereğince alınması gerekli harçtan peşin harcın mahsubu ile bakiye 829,96-TL harcın davalıdan tahsiline

3-) Davacı duruşmalarda kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulanan A.A.Ü.T.'ne göre 10.700,00-TLvekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

4-) Davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan 454,66-TL harçlar toplamı, 137,25-TL masraflar toplamı olmak üzere 591,91- TL yargılama giderinindavalıdanalınarak davcıyaverilmesine

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisindeİstanbul Bölge Adliyesine Hitaben Mahkememizeverecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile Mahkememize gönderecekleri bir dilekçe ileistinaf kanun yolunabaşvurma hakları hatırlatılarak (A.Y. md. 40)verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 19/10/2023"

Şeklinde verilen karar ile; 13/11/2023 tarihinde hükmün tamamlanmasına dair;

"KARAR:

1-) Mahkememiz 19.10.2023 tarihli kararının bir nolu hüküm fıkrasının: Davanın KABULÜ ile; davalının dava konusu Sancaktepe mahallesi, Altınçeşme caddesi, Bilgehan Sitesi, A11 Blok, No:72K D:5 Silivri/İSTANBUL adresindeki mecurdan İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYESİNE şeklinde HMK 305/A maddesi gereğince Hükmün Tamamlanmasına "

Şeklinde verilen kararlarınındavalı Sonat BİLGİN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/11/2023

Basın No: ILN01932787

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