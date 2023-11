T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/37 Esas 28/09/2023

İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN

İ L A N

Davacı , SEZER KAYA ileDavalılar , RANIA MAAN, SAMET KARKAS ET VE ET ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalı olan Rania Maan'ın tebliğe yarar açık adresinin bulunması adına yapılan araştırmalar sonuçsuz kalmış olmakla adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına" karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinden özetle; davalılardan Samet Karkas Et ve Et Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nin müvekkilinden ve diğer alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak tapuda satış işlemi tesis ettiğini, bu nedenlerle dava konusu taşınmaz yönünden genel hükümlerden farklı olarak tasarrufun iptali davalarında İİK m 281/2 uyarınca verilecek ihtiyati hacizlerde teminat alma zorunluluğu bulunmayışınazara alınarak öncelikle teminatsız bir şekilde mahkeme aksi kanaate ise makul bir teminat karşılığında ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 02/02/2023 tarihli tensip tutanağı uyarınca; HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu,dava dilekçesi ve ön inceleme hazırlık tutanağıyerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01932859

#ilan.gov.tr