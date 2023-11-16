T.C. İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38069653-2019/442-Ceza Dava Dosyası 10.11.2023

İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Mahkememizin 07.12.2023 tarihli gerekçeli kararı ile "Sanık Samer Elhammud' un TCK'nun 152/1-a, 62/1 md gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hükmolunan cezanın TCK' nun 51/1 md uyarınca ertelenmesine, TCK' nun 51/3 md uyarınca1 yıl denetim süresi belirlenmesine" karar verilmiştir.

Tümaramalara rağmen adresi tespit edilemeyen vegerekçeli karar tebliği yapılamayanaşağıda kimliği yazılıSANIKSAMER ELHAMMUD'a7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri uyarınca gerekçelikarar metnininve gerekçeli karara karşı katılanİçişleri Bakanlığı vekilinin 02.02.2023 tarihinde istinaf talebinde bulunduğu hususunun ilan yoluyla tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş ) gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde gerekçeli karara karşıistinafyasa yolunabaşvuru hakkı olduğu ve tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisindekatılan kurumun istinaf dilekçesine cevap verme hakkı olduğu hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10/11/2023

Basın No: ILN01933187

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