T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/438 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler

2023/438 Manisa Turgutlu Urganlı 779 2797,58 -Mehmet Demirkoç

Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüz ölçümü, maliğin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamulaştırma kanununun 10.Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığıtarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adliyargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 09/11/2023

Basın No: ILN01933196

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