TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 17.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/696 Esas 02/11/2023
İ L A N
Şırnak İli, Silopi İlçesi, Yeniköy Köyü Kütnüs Mevkii 477 (Eski 352) parsele ilişkin davalıların muhdesatının bulunduğu taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi'ne göre Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendiremediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank Silopi Şubesi'ne yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Davalılar : 1-AHMET BİLGEÇ-16523949672
2-AYATULLAH BILGEÇ-16565948206
3-DARAF BILGEÇ-16649945442
4-DİNDAR BILGEÇ-16622946398
5-ECEVİT BILGEÇ-16670944704
6-EMİN ERKAN-11343122366
7- ERDAL BILGEÇ-16604946972
8- FADIL ERKAN-11379121128
9- GEMİFAN BILGEÇ-16637945898
10- HACERA BILGEÇ-14862005028
11- HALİM BILGEÇ-16718943188
12- HATİCE ERKAN-11388120846
13- HAYRETTİN BİNZET-24938665834
14- HUSAMETTİN BİLGEÇ-16655945214
15- HÜSNÜ BILGEÇ-16556948598
16- İBRAHİM ERKAN-11352122074
17- İSMAİL ARSUN-54880671188
18- İSMAİL BILGEÇ-16562948360
19- İSMAİL ERKAN-11355121920
20- İZZETTİN BILGEÇ-16721943014
21- KAMİL KARATAY-18692874038
22- KAMİRAN ARSUN-54919669896
23- KEMAL BILGEÇ-16730942732
24- KENAN BILGEÇ-16616946526
25- KUMRİ BILGEÇ-16667944878 - Yenişehir Mah. 111 Sk. No:3A İç Kapı No:1Silopi/ ŞIRNAK
26- KUMRİ ERKAN-11403120394
27- MEHMET GÜVEN-57610580002
28- MEHMET ALİ ÖZDEMİR-58579547730
29- MERDİN BILGEÇ-16724942960
30- MESUT BILGEÇ-16685944294
31- NARİN BILGEÇ-14865004974
32- NECATİ BILGEÇ-16679944422
33- NESİM ERKAN-11382121054
34- OSMAN AŞLIĞ-53887704226
35- REZAN BILGEÇ-16652945378
36- REZDAN ERKAN-11280124492
37- SADULLAH ERKAN-11340122420
38- SEDİK ERKAN-28022566540
39- SELAHATTİN ERKAN-11385120900
40- SELMAN ARSUN-54916669950
41- ŞEHMUS BILGEÇ-16433952632
42- ŞEVKET BILGEÇ-16688944130
43- ŞÜKRÜ BİLGEÇ-14868004810
44- TAHİR BİLGEÇ-14988000808
45- TALAT BILGEÇ-16691944066
46- TİMUR BILGEÇ-64522349870
47- TURAN BİLGEÇ-14859005192
48- ÜMMULKESLÜM BEKTAŞ-16508950150
49- YUNUS AKTAŞ-13113063480
50- ZEYNEP BILGEÇ-16463951612
51-GÜVENOĞLU DİNLENME TESİSLERİ AKARYAKIT NAKLİYE İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
52-LEYLA BILGEÇ-TCKN:16559948434-Mirasçıları
53-SÜLEYMAN ERKAN-TCKN:43238058092-Mirasçıları
Basın No: ILN01932514
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