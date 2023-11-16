TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/696 Esas 02/11/2023

İ L A N

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Yeniköy Köyü Kütnüs Mevkii 477 (Eski 352) parsele ilişkin davalıların muhdesatının bulunduğu taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi'ne göre Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendiremediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank Silopi Şubesi'ne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Davalılar : 1-AHMET BİLGEÇ-16523949672

2-AYATULLAH BILGEÇ-16565948206

3-DARAF BILGEÇ-16649945442

4-DİNDAR BILGEÇ-16622946398

5-ECEVİT BILGEÇ-16670944704

6-EMİN ERKAN-11343122366

7- ERDAL BILGEÇ-16604946972

8- FADIL ERKAN-11379121128

9- GEMİFAN BILGEÇ-16637945898

10- HACERA BILGEÇ-14862005028

11- HALİM BILGEÇ-16718943188

12- HATİCE ERKAN-11388120846

13- HAYRETTİN BİNZET-24938665834

14- HUSAMETTİN BİLGEÇ-16655945214

15- HÜSNÜ BILGEÇ-16556948598

16- İBRAHİM ERKAN-11352122074

17- İSMAİL ARSUN-54880671188

18- İSMAİL BILGEÇ-16562948360

19- İSMAİL ERKAN-11355121920

20- İZZETTİN BILGEÇ-16721943014

21- KAMİL KARATAY-18692874038

22- KAMİRAN ARSUN-54919669896

23- KEMAL BILGEÇ-16730942732

24- KENAN BILGEÇ-16616946526

25- KUMRİ BILGEÇ-16667944878 - Yenişehir Mah. 111 Sk. No:3A İç Kapı No:1Silopi/ ŞIRNAK

26- KUMRİ ERKAN-11403120394

27- MEHMET GÜVEN-57610580002

28- MEHMET ALİ ÖZDEMİR-58579547730

29- MERDİN BILGEÇ-16724942960

30- MESUT BILGEÇ-16685944294

31- NARİN BILGEÇ-14865004974

32- NECATİ BILGEÇ-16679944422

33- NESİM ERKAN-11382121054

34- OSMAN AŞLIĞ-53887704226

35- REZAN BILGEÇ-16652945378

36- REZDAN ERKAN-11280124492

37- SADULLAH ERKAN-11340122420

38- SEDİK ERKAN-28022566540

39- SELAHATTİN ERKAN-11385120900

40- SELMAN ARSUN-54916669950

41- ŞEHMUS BILGEÇ-16433952632

42- ŞEVKET BILGEÇ-16688944130

43- ŞÜKRÜ BİLGEÇ-14868004810

44- TAHİR BİLGEÇ-14988000808

45- TALAT BILGEÇ-16691944066

46- TİMUR BILGEÇ-64522349870

47- TURAN BİLGEÇ-14859005192

48- ÜMMULKESLÜM BEKTAŞ-16508950150

49- YUNUS AKTAŞ-13113063480

50- ZEYNEP BILGEÇ-16463951612

51-GÜVENOĞLU DİNLENME TESİSLERİ AKARYAKIT NAKLİYE İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

52-LEYLA BILGEÇ-TCKN:16559948434-Mirasçıları

53-SÜLEYMAN ERKAN-TCKN:43238058092-Mirasçıları

Basın No: ILN01932514

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