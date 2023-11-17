Giriş Tarihi: 18.11.2023 00:00
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi Kimlik No
|Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|128-047-7482
|VAHID BABAYEV
|2022/110813aJc0000002
|01/2018-12/2018
|10
|10
|21.683,14
|3080
|21.683,14
|128-047-7482
|VAHID BABAYEV
|2022/110813aJc0000001
|01/2018-12/2018
|3074
|-----
|0,00
|3074
|16.180,02
|336-087-1339
|EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ
|2022/071813aJW0000013
|01/2018-12/2018
|10
|10
|11.931,68
|3080
|36.019,51
|336-087-1339
|EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ
|2022/071813aJW0000011
|04/2018-06/2018
|33
|33
|10.257,79
|3080
|30.997,84
|336-087-1339
|EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ
|2022/071813aJW0000003
|01/2018-12/2018
|10
|10
|16.819,00
|3080
|17.043,47
|336-087-1339
|EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ
|2022/071813aJW0000005
|05/2018-05/2018
|15
|15
|4.625,55
|3080
|13.876,65
|502-039-9939
|ÖMÜR KARABAĞ
|2022/072213aJY0000001
|01/2018-12/2018
|1
|1
|3.601,75
|3080
|10.805,25
|909-005-1527
|İLYAS ÜNAL
|2018/100313aJc0000011
|01/2018-01/2018
|76
|76
|12.528,00
|3080
|12.528,00
Basın No: ILN01933302
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