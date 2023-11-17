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Giriş Tarihi: 18.11.2023 00:00

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik No Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı
128-047-7482 VAHID BABAYEV 2022/110813aJc0000002 01/2018-12/2018 10 10 21.683,14 3080 21.683,14
128-047-7482 VAHID BABAYEV 2022/110813aJc0000001 01/2018-12/2018 3074 ----- 0,00 3074 16.180,02
336-087-1339 EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ 2022/071813aJW0000013 01/2018-12/2018 10 10 11.931,68 3080 36.019,51
336-087-1339 EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ 2022/071813aJW0000011 04/2018-06/2018 33 33 10.257,79 3080 30.997,84
336-087-1339 EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ 2022/071813aJW0000003 01/2018-12/2018 10 10 16.819,00 3080 17.043,47
336-087-1339 EPASİFİK LOJİSTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET İÇ VE DIŞ LİMİTED ŞİRKETİ 2022/071813aJW0000005 05/2018-05/2018 15 15 4.625,55 3080 13.876,65
502-039-9939 ÖMÜR KARABAĞ 2022/072213aJY0000001 01/2018-12/2018 1 1 3.601,75 3080 10.805,25
909-005-1527 İLYAS ÜNAL 2018/100313aJc0000011 01/2018-01/2018 76 76 12.528,00 3080 12.528,00

Basın No: ILN01933302

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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan
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