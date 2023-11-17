Giriş Tarihi: 18.11.2023 00:00
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ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|6110424553
|MAKRO KİMYA İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.
|INKILAP MAHALLESİ 1115 CADDE Kapı No:16 Daire No:1 Tel: CEYLANPINAR ŞANLIURFA
|04/2012-06/2012, 05/2012-05/2012, 06/2012-06/2012, 07/2012-07/2012, 07/2012-09/2012, 04/2012-06/2012
|1084-3080-0071-0015-0033
|2019080666yHb0000041
|18975350,02 TL
|Ceylanpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01933355
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