T.C.

ELMADAĞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/18 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:01- Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:01- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:20-Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:20- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:40 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:40 -Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 2 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.Yüzölçümü : 690,00 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 2.760.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 3 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.Yüzölçümü : 1.100 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 4.400.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 4 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.Yüzölçümü : 1.020 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 4.080.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01933724

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