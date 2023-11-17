T.C. ELMADAĞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
ELMADAĞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/18 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/18 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 2 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.
Yüzölçümü : 690,00 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.760.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:01- Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:01- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:01
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 3 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.
Yüzölçümü : 1.100 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:20-Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:20- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:20
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 4 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.
Yüzölçümü : 1.020 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.080.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:40 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:40 -Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01933724
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