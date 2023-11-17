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Giriş Tarihi: 18.11.2023 00:00

T.C. ELMADAĞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
ELMADAĞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 2 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.
Yüzölçümü : 690,00 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.760.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:01- Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:01- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 3 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.
Yüzölçümü : 1.100 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:20-Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:20- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:20
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, HASANOĞLAN-İSTASYON Mahalle/Köy, 727 Ada, 4 Parsel, arsa vasfındaki taşınmaz Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2022 tarih 16578 sayılı yazısında parsellerin ayrık nizam 8 kat. Ticari Alan İmarlı olduğu belirtilmiş olup, taşınmaz/lar geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır. Taşınmaz/lar asfalt yola cephesi bulunmakta olup üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı gözlenmiş, 727ada 2 parsel köşe parsel olup 101 sok. ve Celal Bayar Bul. cephesi bulunmakta diğer parseller sadece Celal Bayar Bulvarına cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz/lar kuş uçuşu Elmadağ Bİlçe Merkezine(Kaymakamlık) 9,05 km mesafededir.
Yüzölçümü : 1.020 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.080.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:40 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:40 -Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01933724

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