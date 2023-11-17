Giriş Tarihi: 18.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 00:47
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ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
|Sıra No
|Taşınmaz No
|İl / İlçe
|Mahallesi/Köyü
|Mevkii
|Ada No
|Parsel No
|Yüzölçüm (m²)
|Hazine Hissesi
|Cinsi
|İmar Durumu
|Tahmin Edilen Bedeli (TL)
|Geçici Teminatı (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|50080104679
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|11
|16.327,62
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|1.062.000,00
|318.600,00
|29.11.2023
|09:00
|2
|50080104680
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|12
|14.362,96
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|934.000,00
|280.200,00
|29.11.2023
|09:30
|3
|50080104681
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|13
|17.953,25
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|1.167.000,00
|350.100,00
|29.11.2023
|10:00
|4
|50080104682
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|14
|38.947,62
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|3.116.000,00
|934.800,00
|29.11.2023
|10:30
|5
|50080104683
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|15
|16.070,40
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|1.286.000,00
|385.800,00
|29.11.2023
|11:00
|6
|50080104684
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|17
|22.335,91
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|1.452.000,00
|435.600,00
|29.11.2023
|11:30
|7
|50080104685
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Yanıkyer
|180
|19
|29.896,27
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|1.945.000,00
|583.500,00
|29.11.2023
|13:30
|8
|50080104692
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Kuyunun Yazı
|181
|1
|14.661,66
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|880.000,00
|264.000,00
|29.11.2023
|14:00
|9
|50080104693
|Nevşehir/Ürgüp
|Karacaören Köyü
|Kuyunun Yazı
|181
|2
|9.689,81
|Tam
|Tarla
|İmarsız
|585.000,00
|175.500,00
|29.11.2023
|14:30
|10
|50080105154
|Nevşehir/Ürgüp
|Karakaya Köyü
|Boz Yer
|162
|1
|10.170,22
|Tam
|Ham Toprak
|İmarsız
|1.020.000,00
|306.000,00
|29.11.2023
|15:00
|11
|50080105245
|Nevşehir/Ürgüp
|Karakaya Köyü
|Sarı Mahmut
|184
|9
|37.041,94
|Tam
|Ham Toprak
|İmarsız
|2.595.000,00
|778.500,00
|29.11.2023
|15:30
|12
|50080107980
|Nevşehir/Ürgüp
|Boyalı Köyü
|Martavacı
|194
|17
|12.287,44
|Tam
|Ham Toprak
|İmarsız
|861.000,00
|258.300,00
|29.11.2023
|16:00
|1. Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Ürgüp Hükümet Konağı 1. katında bulunan Ürgüp Milli Emlak Şefliği Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
|2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;
|a) Satın almak istedikleri taşınmaza ait geçici teminat belgesini(Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olacak, süresiz ve İlgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitleri de gösterilecek şekilde düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları(ayrıca her teminat mektubunda ihalenin tarihi, hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada,parsel vb.gibi bilgilerin yazılması zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
|b) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri belgesini(ikametgâh ilmuhaberi), ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisini(aslı ihale esnasında ibraz edilecektir),
|c) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri(belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir); Kamu Tüzel Kişilerinde ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,.
|İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
|3. Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler(kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
|4. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır..
|5. Taşınmazların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve 8 eşit taksitte, kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışından KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
|6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müşteri ihale bedelini peşin ödemesi durumunda, 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun gereği, satış ihaleleri sonucu kesinleşen satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
|7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce, satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar %1(Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5(Binde Beş) ve 10 Milyon TL'yi aşan kısım için ise % 0,25(On Binde Yirmi Beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.
|8. İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.
|9. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Ürgüp Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
|10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|11. Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
|İhalenin yapılacağı adres: Ürgüp Milli Emlak Şefliği, Ürgüp Hükümet Konağı Binası 1.Kat, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:44 Ürgüp/NEVŞEHİR
|BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (384) 3412057
|İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01930794
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