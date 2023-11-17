ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

Sıra No Taşınmaz No İl / İlçe Mahallesi/Köyü Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 50080104679 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 11 16.327,62 Tam Tarla İmarsız 1.062.000,00 318.600,00 29.11.2023 09:00

2 50080104680 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 12 14.362,96 Tam Tarla İmarsız 934.000,00 280.200,00 29.11.2023 09:30

3 50080104681 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 13 17.953,25 Tam Tarla İmarsız 1.167.000,00 350.100,00 29.11.2023 10:00

4 50080104682 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 14 38.947,62 Tam Tarla İmarsız 3.116.000,00 934.800,00 29.11.2023 10:30

5 50080104683 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 15 16.070,40 Tam Tarla İmarsız 1.286.000,00 385.800,00 29.11.2023 11:00

6 50080104684 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 17 22.335,91 Tam Tarla İmarsız 1.452.000,00 435.600,00 29.11.2023 11:30

7 50080104685 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Yanıkyer 180 19 29.896,27 Tam Tarla İmarsız 1.945.000,00 583.500,00 29.11.2023 13:30

8 50080104692 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Kuyunun Yazı 181 1 14.661,66 Tam Tarla İmarsız 880.000,00 264.000,00 29.11.2023 14:00

9 50080104693 Nevşehir/Ürgüp Karacaören Köyü Kuyunun Yazı 181 2 9.689,81 Tam Tarla İmarsız 585.000,00 175.500,00 29.11.2023 14:30

10 50080105154 Nevşehir/Ürgüp Karakaya Köyü Boz Yer 162 1 10.170,22 Tam Ham Toprak İmarsız 1.020.000,00 306.000,00 29.11.2023 15:00

11 50080105245 Nevşehir/Ürgüp Karakaya Köyü Sarı Mahmut 184 9 37.041,94 Tam Ham Toprak İmarsız 2.595.000,00 778.500,00 29.11.2023 15:30

12 50080107980 Nevşehir/Ürgüp Boyalı Köyü Martavacı 194 17 12.287,44 Tam Ham Toprak İmarsız 861.000,00 258.300,00 29.11.2023 16:00

1. Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Ürgüp Hükümet Konağı 1. katında bulunan Ürgüp Milli Emlak Şefliği Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;

a) Satın almak istedikleri taşınmaza ait geçici teminat belgesini(Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olacak, süresiz ve İlgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitleri de gösterilecek şekilde düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları(ayrıca her teminat mektubunda ihalenin tarihi, hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada,parsel vb.gibi bilgilerin yazılması zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri belgesini(ikametgâh ilmuhaberi), ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisini(aslı ihale esnasında ibraz edilecektir),

c) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri(belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir); Kamu Tüzel Kişilerinde ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,.

İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3. Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler(kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

4. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır..

5. Taşınmazların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve 8 eşit taksitte, kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışından KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müşteri ihale bedelini peşin ödemesi durumunda, 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun gereği, satış ihaleleri sonucu kesinleşen satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.

7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce, satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar %1(Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5(Binde Beş) ve 10 Milyon TL'yi aşan kısım için ise % 0,25(On Binde Yirmi Beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

8. İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

9. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Ürgüp Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

İhalenin yapılacağı adres: Ürgüp Milli Emlak Şefliği, Ürgüp Hükümet Konağı Binası 1.Kat, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:44 Ürgüp/NEVŞEHİR