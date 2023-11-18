İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

"Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerin de bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK. un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bil vekale müracaatta bu lunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

