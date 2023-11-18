Giriş Tarihi: 19.11.2023 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|5780534436
|57634263332
|OKTAY KORKMAZ
|POSTANE MAH. ŞİİR SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2022012466G7E0000002
|2022012414G7E0000029
|3.195.614,30
|0,00
|0,00
|3.195.614,30
|"Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerin de bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK. un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bil vekale müracaatta bu lunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN01934087
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