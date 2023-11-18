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Giriş Tarihi: 19.11.2023 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ NO MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN
DÖNEMİ ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO VERGİ NEV´İ CEZA NEVİ VERGİ TUTARI CEZA TUTARI
6060315853 MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL 03/2012-03/2012 2018091466L400006248 2018080714L4E0000837 VZC 3.146.525,40 TL
6060315853 MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL 04/2012-04/2012 2018091466L400007421 2018080714L4E0000778 VZC 1.589.080,04 TL
"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Basın No: ILN01934295

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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