Giriş Tarihi: 19.11.2023 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ NO
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN
|DÖNEMİ
|ANA TAKİP DOSYA NO
|TAKİP DOSYA NO
|VERGİ NEV´İ
|CEZA NEVİ
|VERGİ TUTARI
|CEZA TUTARI
|6060315853
|MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU
|DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL
|03/2012-03/2012
|2018091466L400006248
|2018080714L4E0000837
|VZC
|3.146.525,40 TL
|6060315853
|MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU
|DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL
|04/2012-04/2012
|2018091466L400007421
|2018080714L4E0000778
|VZC
|1.589.080,04 TL
|"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN01934295
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