AKBEL TOPRAK ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TAŞIMACILIK MATBAA TANITIM BASIN YAYIN AJANS ORGANİZASYON İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC A.Ş. DEN ARSA SATIŞ İLANI

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İlçe Mahalle
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Ada
Parsel
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Yüzölçümü
(m²)
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Beher m² fiyatı ( TL)
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Tamamının Muhammen Bedeli (TL)
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Geçici Teminat (TL)
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İmar durumu
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İhale türü
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İhale Tarih ve Saati
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Ödeme şekli
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Onikişubat
Pınarbaşı
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9511/1
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2.980.62
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11.410,00
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34.008.874,00
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1.020.266,23
|E=1.90 Max=8 kat
|Kapalı teklif (35/a)
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06.12.2023
14:00
|%50 i peşin geriye kalanı 3 (ay) eşit taksit
İHALENİN TÜRÜ, KONUSU, YERİ, ÖDEME ŞEKLİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
- Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyetleri Akbel A.Ş. ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) kapalı teklif usulü ile, İstasyon Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı No:19/1 adresindeki Akbel A.Ş. nin salonunda yapılacak olup, ihaleye katılmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin 06/12/2023 Çarşamba günü ihale saatinden önce Akbel A.Ş de hazır bulunması gerekmektedir. (posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir)
- Taksitli ödeme halinde satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilemez. Ancak taksit tutarını karşılayacak miktarda kesin veya süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721. Sayılı Türk Medeni Kanun'un hükümleri uyarınca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde taşınmaz alıcısı adına devredilir.
- İhale ile ilgili şartnameler 5.000,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecektir) Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, mülkiyeti satılacak taşınmazların geçici teminat tutarını başvuru saatinden (03/12/2023 Çarşamba günü saat 14:00'den) önce Akbel A.Ş.'nin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 49 0001 5001 5800 7298 4364 91 IBAN No. lu hesabına işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilerek yatıracağı gibi süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
- İhale ile satılacak taşınmazlar % 50'i peşin, geriye kalanı 3 eşit ay taksit ile satılacaktır. (taksitlere yıllık kanuni vade farkı uygulanacaktır).
- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ile ilgili şartnamede belirtilen tüm masraflar, ihalesi üzerinde kalan alıcıya ait olacaktır.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
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- Tedavüldeki Türk parası
- Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
- Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerini haiz tahviller
- Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER;
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- 2023 yılında alınmış ikametgâh belgesi (gerçek kişi)
- Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, tebligat için adres beyanı (gerçek kişi)
- Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi fotokopisi (T.C. kimlik numaralı, gerçek kişi)
- Süresiz geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;
- İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
- İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesin ve Akbel Toprak Ürünleri Temizlik Hizmetleri Taşımacılık Matbaa Tanıtım Basın Ajans Organizasyon İnşaat Gıda San. Ve Tic A.Ş. Den den borcu yok belgesi;
- 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
- İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin temsilen ihaleye katılma vekâletname, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri;
- Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;
İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k) maddelerdeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.
Mustafa GÖY
Genel Müdür Yardımcısı
Basın No: ILN01933912
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