T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/318 Esas - İLAN TUTANAĞIDavacı , ÖMER GÖKÇE ile Davalılar , MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesinde kain;

Davacı Ömer Gökçe tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Ceceli Mahallesinde(A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Ceceli Mahallesi 358 ada 10,11 ve 13 nolu parseller, Batısında: Hükmen tescil edilen Ceceli Mahallesi507 ada 1 ve 2 parseller, Kuzeyinde : Mehmet Türk'e ait bahçe ve aynı zamanda Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesinin2022/215 esas sayılı dava dosyasında davalı olan yer, Güneyinde: Muhammet Gökçek'e ait evi ve bahçesi ve aynı zamanda Türkoğlu Asliye Hukuk mahkemesinin 2017/426 esas sayılı dava dosyasında davalı olan yer bulunan taşınmazın yüzölçümünün7.445,78 m² olduğu, taşınmazın Ömer Gökçe adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01933932

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