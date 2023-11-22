T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/313 Esas28/09/2023 İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ile HALİL KIZI EMİNE KIYYIMMI ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde bulunan 96 ada 78 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın hissedarları Halil kızı Emine'ye Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 01/04/2013 tarih 2013/68 esas 2013/374 sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği ve gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması istenmiş olduğundan, Halil kızı Emine'den haber alınamadığından, bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememizin 2023/313 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu MedeniKanunun33.maddesi uyarınca ilan olunur. 28/09/2023

Basın No: ILN01936234

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