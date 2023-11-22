T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 02:54
ESAS NO : 2023/525 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi,Gürçeşme Mah.
ADA NO : 41577
PARSEL NO : 18
MALİKİN ADI VE SOYADI: Savaş Heptaş v.d.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/525 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/11/2023
Basın No: ILN01937333
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