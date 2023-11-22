T.C. İZMİR 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/846

KARAR NO : 2023/511

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04.07.2023 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunu'nun 157/1, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Erdal ve Deniz kızı, 10.07.2002 Konak doğumlu, DİLAY YURDAKUL tüm aramalara rağmen bulunamamış olması nedeniyle gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Basın No: ILN01936962

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