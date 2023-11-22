T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 23.11.2023 00:00
Sayı : 2023/57 Esas- Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen BİLAL ŞAHİN sağ olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde Bilal Şahin isimlişahsın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 54193569608
ADI SOYADI : BİLAL ŞAHİN
BABA ADI : İHSAN
ANA ADI : SALİÇ
DOĞUM TARİHİ : 28/02/1960
DOĞUM YERİ : TURHAL
Basın No: ILN01936382
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