T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/57 Esas- Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen BİLAL ŞAHİN sağ olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde Bilal Şahin isimlişahsın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 54193569608

ADI SOYADI : BİLAL ŞAHİN

BABA ADI : İHSAN

ANA ADI : SALİÇ

DOĞUM TARİHİ : 28/02/1960

DOĞUM YERİ : TURHAL

Basın No: ILN01936382

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