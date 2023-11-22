YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/433

DAVACI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

DAVALILAR: Faruk KOZAN ve diğerleri

İLAN METNİ

Davalı FARUK KOZAN , Perihan ve Naci oğlu , 20/09/1973 doğumlu, 262*****686 TC kimlik numaralı, Annandale /Amerika Birleşik Devletleri adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizde görülen Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tecili davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce belirtilen adresinize yurt dışı tebligat çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamış, mahkememizce dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

KAMULAŞTIRMASI İSTENEN TAŞINMAZ: Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 118 Ada 573 parsel sayılı taşınmaz.

BELGELERİN ÖZETİ :

1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/433 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malik ve ilgililerin açılan iş bu dava nedeniyle 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği ve yürütmenin durdurulması kararı aldırmadığınız takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi durumunda HMK 128. maddesi gereğince, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı,

3-Davanın duruşmasının 15/02/2024 tarihinde saat 10:25'de yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.10/11/2023

Basın No: ILN01933692

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