T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde;

2023/877 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 135 ada 41 parsel sayılı taşınmazın,

2023/878 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 132 ada 21 parsel sayılı taşınmazın,

2023/879 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 137 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

2023/880 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Yongalık Mah 145 ada 7 parsel sayılı taşınmazın,

2023/881 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah 141 ada 13 parsel sayılı taşınmazın,

2023/882 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Çakıroğlu Mah 134 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,

2023/883 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 161 ada 18 parsel sayılı taşınmazın,

2023/884 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 157 ada 76 parsel sayılı taşınmazın,

2023/885 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 162 ada 21 parsel sayılı taşınmazın,

2023/886 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah 133 ada 16 parsel sayılı taşınmazın,

2023/887 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah 254 ada 24 parsel sayılı taşınmazın,

2023/888 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 161 ada 17 parsel sayılı taşınmazın,

2023/889 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah 133 ada 21 ve 7 parsel sayılı taşınmaz ve 154 ada 21 parsel sayılı taşınmazın,

2023/890 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 161 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,

2023/891 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 157 ada 78 parsel sayılı taşınmazın,

2023/892 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 157 ada 77 parsel sayılı taşınmazın,

2023/893 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Beldibi Mah 161 ada 16 parsel sayılı taşınmazların bir kısımlarının kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 20/11/2023

Basın No: ILN01937892

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