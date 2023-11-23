T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2014/693 Esas

KARAR NO : 2015/380

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/06/2015 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi uyarınca erteli 10 AY HAPİSve20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Elyased ve Nadia oğlu, 01/04/1985 doğumlu, MISIR uyruklu HASSAN ELSAYED HASSAN KHAMES OMAR hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.11.2023

Basın No: ILN01937804

#ilan.gov.tr