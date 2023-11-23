T.C. BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BELEDİYE TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İhsaniye Mahallesi 11 ada 3 nolu parselde kayıtlı 72 no.lu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ncı maddesi kapsamında "kapalı teklif ihale" usulü ile yapılacaktır.

Ada/Parsel: İhsaniye Mahallesi 11 ada 3 nolu parsel Bulancak/GİRESUN

Niteliği: Dükkan

Yüzölçümü: 575 m²

Muhammen Satış Bedeli: 7.500.000,00-TL (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat: 225.000,00-TL

İhale Tarihi / Günü: 07.12.2023 Perşembe günü

İhale Saati: 11:00

İhale Yeri: Belediye Meclis Toplantı Salonu

Adres: Bulancak Mahallesi Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 Bulancak/GİRESUN



2 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde 1.000,00-TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için), İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (gerçek kişiler için), Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi, İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda geçici teminat, İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4 -Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN01936237

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