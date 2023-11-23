T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 24.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/475 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmirili Konak İlçesiGürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41608
PARSEL NO : 3
MALİKİN ADI VE SOYADI:ERCAN TURGUL
ERDOĞAN TURGUL
ERGUN TURGUL-71296055982
EROL TURGUL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/475 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023
Basın No: ILN01937716
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