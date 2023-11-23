T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/539

İLAN

DAVALI : İSA GÜNEY (Durmuş ve Ünzüle oğlu, 25/06/1980 doğumlu)

Davacı DENİZ GÜNEY tarafından davalı İSA GÜNEY aleyhine açılan Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin 15/11/2021 tarihli ıslah dilekçesi ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına, müşterek çocuklar Ali Kaan Güney ile Enes Buğra Güney için ayrı ayrı aylık 1000'er TL, 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesi için boşanma davası açılmış olup, mahkemece yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı İSA GÜNEY'in adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01934849

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