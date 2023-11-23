T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/146 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/146 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Sanyakup Mahallesi, 33722 ada, 5 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde tapu kaydında vasfı belirtilmeyen 5 katlı taban alanı 190 m² olan apartman bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz Aybey ve Saltuk Sokağa cepheli konumdadır. Tapu Kaydının beyanlar hanesinde gösterilen diğer binalar zeminde yıkılmıştır. Taşınmaz üzerinde Bodrum+ Zemin+ 4 katlı apartman bulunmaktadır. Onaylı yapı ruhsatında 5 daire, 1 adet kapıcı dairesi olmak üzere toplam 1.111,00 m² inşaat alanına sahip olduğu III. Sınıf B Grubu yapılara girdiği ve 29.04.2005 tarih ve 05/88 sayı ile inşaatına müsaade edildiği belirlenmiştir. Taşınmaz da bulunan dairelerin; her biri hemen hemen aynı özelliklerde olduğu; 4 oda, salon, mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Islak hacimlerin zeminleri seramik kaplı, odaların zemini ise laminat parke ile kaplı durumdadır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ise ahşap doğrama kapıdır. Pencereler pvc doğramadan imal edilmiş olup ısıcamlıdır. Islak hacimlerin duvarları tavana kadar fayans kaplı vaziyettedir. Diğer mahallerin duvarları alçı sıva üzeri boyaplıdır. Tavanlarda dekoratif alçıpan kartonpiyer ve perde bantı vardır. Mutfak alt ve üst dolapları yapılı durumda olup tezgâh mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo vardır. Isınma bireysel sistem, doğalgazlı kalorifer sağlanmaktadır. Elektrik, su ve doğalgaz tesisatları vardır. Ana taşınmazın dış duvar yüzeyleri tuğla örgü, harç sıvalı ve üzeri boyalıdır. Çatısı ahşap kiremitörtü olup, yatay ve dikey yağmur suyu olukları mevcuttur. Ana taşınmazın bahçe giriş kapısı demirdoğrama ve bina giriş kapısı alüminyum doğramadır. Merdiven basamakları, süpürgelikler ve sahanlıklarmermer, korkulukları alüminyum doğrama korkuluktur. Ana yapı kaloriferli ve asansörlüdür.Taşınmaz; Karatay belediyesine 575 metre, Otogara 9.73 km, YHT Garı?na 2,72 km ve vilayet merkezine 1.15 km mesafededir.

Adresi : Sarıyakup Mahallesi Aybey Sokak No:6 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 1.410,08 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: Sebest Nizam 5 kat konut alanı Sahası alanına isabet etmektedir. İmar parselidir DOP kesintisi yapılmıştır.

Kıymeti : 19.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Sanyakup Mahallesi, 33722 ada, 7 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur, boş arsadır. Taşınmaz Saltuk Sokağa cepheli konumdadır. Taşınmaz; Karatay belediyesine 575 metre, Otogara 9.73 km, YHT Garı?na 2,72 km ve vilayet merkezine 1.15 km mesafededir.

Adresi : Sarıyakup Mahallesi Saltuk Sokak No: BilaKaratay / KONYA

Yüzölçümü : 981,76 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planında; Sebest Nizam 3 kat konut alanı Sahası alanına isabet etmektedir. İmar parselidir DOP kesintisi yapılmıştır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01935015

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