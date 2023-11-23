T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 24.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 00:42
ESAS NO : 2022/710 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,
MEVKİİ : Karanfil Mahallesi
ADA NO : 143
PARSEL NO : 42
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 564,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Filiz Kocaaslan, Mustafa Kocaaslan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 10/01/2019 tarih ve 8374-27 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/710 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
Basın No: ILN01937808
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