T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/341 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Özyurt Mahallesi

ADA NO : 121

PARSEL NO : 14

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 43,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bedriye Türker, Cennet Yıldız, Ekrem Kaya, Fatma Azkın, Fatma Parlar, Hatice Polat, İbrahim Halil Kaya, Meryem Kaya, Murat Kaya, Nazire Yalçınkaya, Zeynep Solmaz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/341 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2023

Basın No: ILN01937860

#ilan.gov.tr