ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sıra No Cinsi/m2 Mevkii&Adresi Ada Parsel Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale günü Saat 1 Arsa/2251,48m2 Konakören Mah.SabriKalafat Cad. 111 101 5.930.000.-TL 177.900.-TL 08.12.2023 14:00 2 Arsa/1077,84M2 Konakören Mah.SabriKalafat Cad. 111 99 2.860.000.-TL 85.800.-TL 08.12.2023 14:10 3 48 m2 lik dükkan Merkez Mah.Kamil Demircioğlu Cad. No:1 (6 nolu bağımsız Bölüm) 40 175 850.000.-TL 25.500.-TL 08.12.2023 14:50

Sıra

No Cinsi Adresi Tahmin edilen satış bedeli Geçici teminatı İhale günü İhale Saati 1 Konkasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi Konakören mah.sabri Kalafat Cad. 1.500.000.-KDV dahil 45.000.-TL 08.12.2023 14.20 Sıra

No Plaka No Renk Model Marka Cinsi Muhammen

Bedeli Geçici Teminatı İhale Günü İhale Saati 2 37-01-

2010-001 Sarı 2010 Hidromek

bekoloder Hkm 102S

Maestro serisi

2010 1.500.000.-TL

KDV Hariç 45.000.-TL 08.12.2023 14.30 Sıra

No Renk Marka Cinsi Muhammen

Bedeli Geçici Teminatı İhale Günü İhale Saati 3 Beyaz 30.000 lt bitüm depo tankı Bitüm Tankı 400.000.-TL

KDV Dahil 12.000.-TL 08.12.2023 14.40

Sıra

No

Cinsi/m2 Mevkii&

Adresi Ada Parsel Tahmin edilen aylık kira bedeli

(KDV Hariç) Kira

Süresi Geçici

Teminatı İhale

Günü İhale

Saati 1 500 m2 kapalı 250 m2 sundurmalı açık alana sahip Sosyal Tesis/Kafeterya Merkez

Mahallesi

Uğur Mumcu Bulvarı No:14 40 166 17.750.-TL

2.130.000.-TL

On yıllık 10 yıl 63.900.-TL

08.12.2023 15.00

T.C Kimlik Fotokopisi, Geçici Teminat Makbuzu, Yerleşim Yeri Belgesi, Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.) Vekâleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekâletname, Adli Sicil Kaydı Belgesi

T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait) Geçici Teminat Makbuzu, Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait) Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname, Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname, Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti, Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge, Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,ihaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi

1.1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.İHALE BİLGİLERİ1.2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatları, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştırABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞITAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI1.5 Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınırların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.İHALE BİLGİLERİ1.6. Taşınırların, niteliği, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştırABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞIKİRA İHALESİ İLANI1.3.Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle kiraya verilecektir.İHALE BİLGİLERİ1.4. Taşınmazın, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştırİHALELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER3. İhalelere katılacaklarda aranacak belgeler;Gerçek Kişiler İçin;Şirket Olarak Katılacaklar için;

4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,

a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.

c)İhalelerin Doküman Satış Bedelleri 1.000,-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.

d) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.

e) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.

f) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

g) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 08.12.2003 Cuma saat 12:00'da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz

6. İsteklilere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01938898

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