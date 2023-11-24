Haberler Resmi İlan Haberleri ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:00

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1.1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.
İHALE BİLGİLERİ
1.2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatları, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır
Sıra No Cinsi/m2 Mevkii&Adresi Ada Parsel Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale günü Saat
1 Arsa/2251,48m2 Konakören Mah.SabriKalafat Cad. 111 101 5.930.000.-TL 177.900.-TL 08.12.2023 14:00
2 Arsa/1077,84M2 Konakören Mah.SabriKalafat Cad. 111 99 2.860.000.-TL 85.800.-TL 08.12.2023 14:10
3 48 m2 lik dükkan Merkez Mah.Kamil Demircioğlu Cad. No:1 (6 nolu bağımsız Bölüm) 40 175 850.000.-TL 25.500.-TL 08.12.2023 14:50
ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
1.5 Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınırların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.
İHALE BİLGİLERİ
1.6. Taşınırların, niteliği, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır
Sıra
No		 Cinsi Adresi Tahmin edilen satış bedeli Geçici teminatı İhale günü İhale Saati
1 Konkasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi Konakören mah.sabri Kalafat Cad. 1.500.000.-KDV dahil 45.000.-TL 08.12.2023 14.20
Sıra
No		 Plaka No Renk Model Marka Cinsi Muhammen
Bedeli		 Geçici Teminatı İhale Günü İhale Saati
2 37-01-
2010-001		 Sarı 2010 Hidromek
bekoloder		 Hkm 102S
Maestro serisi
2010		 1.500.000.-TL
KDV Hariç		 45.000.-TL 08.12.2023 14.30
Sıra
No		 Renk Marka Cinsi Muhammen
Bedeli		 Geçici Teminatı İhale Günü İhale Saati
3 Beyaz 30.000 lt bitüm depo tankı Bitüm Tankı 400.000.-TL
KDV Dahil		 12.000.-TL 08.12.2023 14.40
ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRA İHALESİ İLANI
1.3.Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle kiraya verilecektir.
İHALE BİLGİLERİ
1.4. Taşınmazın, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır
Sıra
No
 Cinsi/m2 Mevkii&
Adresi		 Ada Parsel Tahmin edilen aylık kira bedeli
(KDV Hariç)		 Kira
Süresi		 Geçici
Teminatı		 İhale
Günü		 İhale
Saati
1 500 m2 kapalı 250 m2 sundurmalı açık alana sahip Sosyal Tesis/Kafeterya Merkez
Mahallesi
Uğur Mumcu Bulvarı No:14		 40 166 17.750.-TL
2.130.000.-TL
On yıllık		 10 yıl 63.900.-TL
 08.12.2023 15.00
İHALELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
3. İhalelere katılacaklarda aranacak belgeler;
Gerçek Kişiler İçin;
  1. T.C Kimlik Fotokopisi,
  2. Geçici Teminat Makbuzu,
  3. Yerleşim Yeri Belgesi,
  4. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı)
  5. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)
  6. Vekâleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekâletname,
  7. Adli Sicil Kaydı Belgesi
Şirket Olarak Katılacaklar için;
  1. T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait)
  2. Geçici Teminat Makbuzu,
  3. Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait)
  4. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname,
  5. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,
  6. Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti,
  7. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge,
  8. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
  9. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi.
  10. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,ihaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi

4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,
a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.
c)İhalelerin Doküman Satış Bedelleri 1.000,-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.
d) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.
e) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.
f) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
g) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 08.12.2003 Cuma saat 12:00'da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz
6. İsteklilere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01938898

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