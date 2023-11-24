ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:00
|Sıra No
|Cinsi/m2
|Mevkii&Adresi
|Ada
|Parsel
|Tahmin Edilen Bedel
|Geçici Teminat
|İhale günü
|Saat
|1
|Arsa/2251,48m2
|Konakören Mah.SabriKalafat Cad.
|111
|101
|5.930.000.-TL
|177.900.-TL
|08.12.2023
|14:00
|2
|Arsa/1077,84M2
|Konakören Mah.SabriKalafat Cad.
|111
|99
|2.860.000.-TL
|85.800.-TL
|08.12.2023
|14:10
|3
|48 m2 lik dükkan
|Merkez Mah.Kamil Demircioğlu Cad. No:1 (6 nolu bağımsız Bölüm)
|40
|175
|850.000.-TL
|25.500.-TL
|08.12.2023
|14:50
|Sıra
No
|Cinsi
|Adresi
|Tahmin edilen satış bedeli
|Geçici teminatı
|İhale günü
|İhale Saati
|1
|Konkasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi
|Konakören mah.sabri Kalafat Cad.
|1.500.000.-KDV dahil
|45.000.-TL
|08.12.2023
|14.20
|Sıra
No
|Plaka No
|Renk
|Model
|Marka
|Cinsi
|Muhammen
Bedeli
|Geçici Teminatı
|İhale Günü
|İhale Saati
|2
|37-01-
2010-001
|Sarı
|2010
|Hidromek
bekoloder
|Hkm 102S
Maestro serisi
2010
|1.500.000.-TL
KDV Hariç
|45.000.-TL
|08.12.2023
|14.30
|Sıra
No
|Renk
|Marka
|Cinsi
|Muhammen
Bedeli
|Geçici Teminatı
|İhale Günü
|İhale Saati
|3
|Beyaz
|30.000 lt bitüm depo tankı
|Bitüm Tankı
|400.000.-TL
KDV Dahil
|12.000.-TL
|08.12.2023
|14.40
|Sıra
No
|Cinsi/m2
|Mevkii&
Adresi
|Ada
|Parsel
|Tahmin edilen aylık kira bedeli
(KDV Hariç)
|Kira
Süresi
|Geçici
Teminatı
|İhale
Günü
|İhale
Saati
|1
|500 m2 kapalı 250 m2 sundurmalı açık alana sahip Sosyal Tesis/Kafeterya
|Merkez
Mahallesi
Uğur Mumcu Bulvarı No:14
|40
|166
|17.750.-TL
2.130.000.-TL
On yıllık
|10 yıl
|63.900.-TL
|08.12.2023
|15.00
4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,
a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.
c)İhalelerin Doküman Satış Bedelleri 1.000,-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.
d) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.
e) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.
f) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
g) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 08.12.2003 Cuma saat 12:00'da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz
6. İsteklilere ilanen duyurulur.
Basın No: ILN01938898
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