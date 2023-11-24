KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Meram İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 38124 Ada 3 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

MUHATAPLAR:

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KALKINDIRMA DERNEĞİ ve FATİH BAHAR (MUZAFFER Oğlu);

Sayın Muhatap;

Konya ili,Meram İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 38124 Ada 3 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 20.11.2023 tarihinde saat 10:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararları salt çoğunluktan fazlası ile almışlardır.

Alınan Kararlar

Yapı Sınırlı Sorumlu Çalıpark Konut Yapı Kooperatifi (Şeker Mahallesi, Şefikcan Cad. No:27/E Selçuklu/KONYA, Meram VD:2261477037) olmasına salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir Arsa paydaşlarına 117.65 m2 arsa karşılığında 80 (±%3) m2 emsalli 2+1 daire, 139.71 m2 arsa karşılığında 95 (±%3) m2 emsalli 2+1 daire, 161.76 m2 arsa karşılığında 110 (±%3) m2 emsalli 3+1, 183.82 m2 arsa karşılığında 125 (±%3) m2 emsalli 3+1 daire, 220.59 m2 arsa karşılığında 150 (±%3) m2 emsalli 4+1 verilmesine ve verilecek dairelerin kura ile belirlenmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Elbirliği hisselerine sahip paydaşlar ile yapılan Sözleşmelerinin, Elbirliği bozulamadığı takdirde geçersiz sayılmasına ve 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.

Basın No: ILN01938323

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