Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:00
KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Meram İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 38124 Ada 3 Parselde bulunan arsa payınızın satışı
MUHATAPLAR:
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KALKINDIRMA DERNEĞİ ve FATİH BAHAR (MUZAFFER Oğlu);
Konya ili,Meram İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 38124 Ada 3 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 20.11.2023 tarihinde saat 10:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararları salt çoğunluktan fazlası ile almışlardır.
Alınan Kararlar
On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.
Basın No: ILN01938323
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