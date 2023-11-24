Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:00
KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 45279 Ada 4 Parselde bulunan arsa payınızın satışı.
MUHATAPLAR:
ŞENTÜRK ARSLAN (RAMAZAN Oğlu) Elbirliği 128975484 hissesi, ÖZLEM TOPÇU (RAMAZAN Kızı) Elbirliği 128975484 hissesi
Sayın Muhatap;
Konya ili, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 45279 Ada 4 Parselde hissedar olan arsa paydaşlar ile 22.11.2023 tarihinde saat 11:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar salt çoğunluk ile alınmıştır.
Alınan Kararlar
On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.
Basın No: ILN01938326
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