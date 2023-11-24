KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

HASILAT PAYLAŞIMI SURETİYLE LİSANSSIZ GES KURULMASI, İŞLETİLMESİ ve SÜRE SONUNDA İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİ İLANI

İletişim bilgileri beyanı Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir. Kimlik bilgileri Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır. Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı Vekâletname ve imza beyanının, noter tasdikli aslı veya örneği verilecektir. İhale belgelerini, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir. Geçici teminat

Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge İhale tarihine kadar son 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesi'nden alınan yazı, İhale tarihine kadar son 15 gün içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumun'dan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya Kurumdan alınan yazı, İş deneyim belgesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son 2 (iki) yıl içinde hasılat paylaşımı sureti ile en az 1 MW kapasitede Lisanssız Ges Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda Devrine Yönelik yatırımlama işine ilişkin olarak Belediyeler nezdinde imzalanan sözleşme örneği,

1 - İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve MiktarıKonyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 9 adet taşınmaz üzerine Hasılat Paylaşımı Suretiyle Yaklaşık 3.5 MW Gücünde Lisanssız Çatı Tipi Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda (20 yıl) Tesisin İdareye Devredilmesine Yönelik işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 70.500.000,00 TL + KDV , geçici teminat ise 2.115.000,00 TL'dir.Artırıma esas İdare Hasılat Payı % 13, Artırımlar % 1 ve katları şeklinde olacaktır.3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulüİhale Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA adresinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (-1. kat) 06.12.2023 Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.4 - İsteklilerden Aranılan Belgelerİhale iş ortaklığına açık olup, sadece yerli isteklilerin teklifleri kapsamında;Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Konyaaltı Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.



sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.



5-Tekliflerin verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 06.12.2023 Çarşamba günü saat 13:45'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.



6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı



İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanlarını 1.000,00 TL bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.

Belediye Adresi: Kuşkavağı Mah. Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA PK:07070'dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01933908

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