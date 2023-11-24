T.C.

ÇAL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 10:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Çal İlçe, HANÇALAR/KUZEY Mahalle/Köy, 135 Ada, 365 Parsel, Dava konusu Denizli İli, Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi 135 ada 365 parsel tapuda İki Katlı Kerpiç Evvasfında ve 858.12 m² yüzölçümündedir. Fen bilirkişisince taşınmaz üzerinde yapılan incelemede parsel üzerinde 121,45 x 2kat=242,90 m² toplam alanlı iki katlı betonarme yapı olduğu belirtilmiştir.Binanın giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğrama ve panjurludur. Dış duvarları sıvalı ve üzeri plastik boyalıdır. Çatısı ahşap oturtma şeklindedir. Binanın yaklaşık 11-15 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Yapının iç kısımlar sıvalı ve boyalı, muhtelif kaplamaları yapılmış, mobilya aksamı olan ve halihazırda mesken olarak kullanılabilecek durumdadır. Dış duvar sıva ve boyalarında yer yer kabarmalar gözlenmiştir. Yapı III-A sınıfı olup 2023 yılı 2. dönem birim fiyatı 7.500,00TL/m² dir. Yapı yıpranma oranları % 15 olarak belirlenmiştir.Yapının etrafını çevreleyen yaklaşık 50,00m uzunluğunda tel çit, kırma kanat ferforje bahçe giriş kapısı ve yaklaşık 125,00m² alanlı kilit parke zemin kaplaması yerinde tespit edilmiştir. Yıpranmalar göz önünde tutularak keşif tarihi için bu imalatların toplam 84.000,00TL olacağı belirlenmiştir.Adresi : Denizli İli Çal İlçesi Hançalar Mah. 135 Ada 365 Parsel Çal / DENİZLİYüzölçümü : 858,12 m2İmar Durumu : İmar Planı İçerisindedir.Kıymeti : 2.361.889,50 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Göründüğü gibidir.

21/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01938425

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