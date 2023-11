İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2023/286

KARAR NO : 2023/3243

Dairemizin02/11/2023tarih2023/286Esas 2023/3243 Karar sayılı ilamı ile;

A-Davalı İGDAŞ'ın istinaf talebinin HMK 353/1-b-1 maddesi gereğince reddine,

B-Davacıların istinaf talebinin kabulüyle HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince karar kaldırılarak yeniden esas hakkında;

1-Davalılar Şenol Arslan ile Ethem Okur'a yönelik davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

2-Dahili davalı Muammer Gökdemir yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3-Davalı Şahin Doğalgaz Mühendislik Bilgisayar ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. yönünden DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

4-Davalılar Necat Ayrancı ile Mehmet Çelebi Aşık yönünden davanın esastan REDDİNE, Karar verilmiş olup,

İş bu karar ilamının davalılar Şenol Arslan ve İ.Ethem Okur'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/11/2023

