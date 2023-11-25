T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/675 Esas

DAVALILAR : 1- MAHMUT FATSA - T.C. 459*****498

2- MURAT SATUK - T.C. 326*****512

Mahkememizin yukarıda esasa kayıtlı dosyasında alınan bilirkişi raporu ile;

Davacı ve Dava Dışı Emotek şirketinin ticari defterlerinde inceleme yapıldığı, Davacı ile Dava Dışı Emotek şirketinin ticari ilişkisinin mevcut olduğu ancak çeklerin arka suretinde yer alan cirantalarla Davacı ve Dava Dışı şirketlerin ticari ilişkisinin bulunmadığı, çeklerin kargoda çalındığı soruşturma dosyasında tespit edildiğinden asıl dava ve birleşen davalar yönünden dava konusu çeklerden ve icra takibinden dolayı davacının davalılara borçlu olmadığı kanaatine varıldığı;

Ayrıca dava konusu çeklere ilişkin Mahkememizin 2022/793 Esas sayılı dosyasında yapılan grafolog bilirkişi incelemesi sonrası düzenlenen rapora göre; Arka yüzlerinde bulunan Emotek Elektronik ve Elektrik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. kaşesi üzerine atılı 1. Ciranta imzaları ile Şirket yetkilisi Yılmaz Karakaya'ya ait mukayese imzaları arasında kaligrafik ve grafolojik ilgi ve irtibat bulunmadığı, inceleme konusu çeklerde bulunan 1. ciro imzalarının Yılmaz Karakaya'nın eli ürünü olmadığı kanaatine varıldığı;

Tespit edilmiş olup Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ (ilan) tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve bir sonraki duruşmanın 18/01/2024 günü saat 14:15'de yapılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.24/11/2023

Basın No: ILN01939795

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