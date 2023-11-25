T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2016/636Esas

İ L A N M E T N İ/

Mahkememize ait 2016/474 Esas 2018/187 Karar sayılı ve 13/03/2018 tarihli ilamı ile sanık DAVID TSINSADZE hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanıkhakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz dilekçesi ile kullanılabileceği itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

Basın No: ILN01939541

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