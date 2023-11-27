T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2015/450-Ceza Dava Dosyası 22.11.2023

İ L A N

SANIK : AVTANDIL GULBIANI

T.C.Kimlik No : 99871824570, Şalvat ve Tamari oğlu, 23/12/1966 OZURGET doğumlu.

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 28/03/2015

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 03/11/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan yapılan yargılama sonunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğinceilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01939775

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