T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2023/44 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 13:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, Ada : 8858, Parsel : 29 da kayıtlı bulunan 784,60 m2 arsa. Taşınmazın iki tarafından imar yolları geçmektedir, 5347. Sokak ile 5351. Sokağın kesiştiği köşe başı konumdadır, çevresinde yapılaşma kısmen mevcut durumda ve tamamlanmamış durumda olup kısmen devam etmektedir, çevresindeki yapılaşma mesken kullanım amaçlı binalardır, boş parsellerde bulunmaktadır, topoğrafik olarak az meyilli arsa payısına sahiptir, geometrik olarak beşgene benzemektedir, belediyenin ve diğer kurumların sağladığı elektrik, su, telefon, kanalizasyon, çöp toplama, ulaşım gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, BüyükoyumcaMahallesi Atakum/ SamsunYüzölçümü : 784,60 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam (A-3) 3 katlı konut alınana isabet etmektedir, Taks : 0.20, Kaks : 0.60 dır.Kıymeti : 3.138.400,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, Ada : 8189, Parsel :, 14 de kayıtlı 484,39 m2 arsa. Taşınmazın bir tarafından imar yolu geçmektedir, 5197 sokağa cepheli konumdadır, Toplu Konut Bulvarının güney tarafında bulunmaktadır, çevresindeki yapılaşma mesken kullanım amaçlı binalardır, boş parsellerde bulunmaktadır, topoğrafik olarak az meyilli arsa payısına sahiptir,geometrik olarak dikdörtgene benzerdir, belediyenin ve diğer kurumların sağladığı elektrik, su, telefon, kanalizasyon, çöp toplama, ulaşım gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Etrafında yapılaşma mevcuttur.Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, BüyükoyumcaMahallesi Atakum/ SamsunYüzölçümü : 484,39 m2İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam(A-3) 3 katlı konut alınana isabet etmektedir, Taks : 0.20, Kaks : 0.60 dır.Kıymeti : 2.131.316,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, Ada : 5512, Parel : 13 de kayıtlı 480,65 m2 arsa. Taşınmaz arsa vasfında olup iki tarafından imar yolları geçmektedir, 5404 ve 5412 sokağın kresiştiği köşe başında bulunmaktadır, çevresindeki yapılaşma mesken kullanım amaçlı binalardır, boş parsellerde bulunmaktadır, topoğrafik olarak az meyilli arsa payısına sahiptir, parsel beşgene benzer şekildedir, taşınmaz belediyenin ve diğer kurumların sağladığı elektrik, su, telefon, kanalizasyon, çöp toplama, ulaşım gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, taşınmaz toplu konut bulvarının göney tarafında bulunmaktadır.Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, BüyükoyumcaMahallesi Atakum/ SamsunYüzölçümü : 480,65 m2İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (A-5) 5 katlı konut alanına isabet etmektedir, Taks : 0.30, Kaks : 1.50 dir.Kıymeti : 2.403.250,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01939248

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