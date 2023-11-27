T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 28.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 00:06
ESAS NO : 2023/956 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, YeniMahalle Mahallesi.
ADA NO : 105
PARSEL NO : 590
VASFI : Dini Tesis
MALİKİN ADI VE SOYADI: FUAT KOCABIÇAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahallesi 105 Ada 590 Nolu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 04/08/2023 tarih 2023/956 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 16/11/2023
Basın No: ILN01938374
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