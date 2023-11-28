T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/245 Esas

KARAR NO : 2018/209

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2018 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİSve1.240 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Suıun ve Katya kızı, 02/10/1996 doğumlu, KIRGIZİSTAN uyruklu AIDANA SUIUNBEK KYZY hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.27.11.2023

Basın No: ILN01940418

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