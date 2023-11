KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İdarece (Vakıflar Meclisi'nin 24.10.2022 tarih, 475/469 sayılı kararı) belirlenen asgari şartlar;



1) Ruhsat eki mimari projeye göre yapılacak inşaattan en az 1.000 TL nakit paraya ilave olarak (İhale sonucunda oluşacak rakam arsa payı oranında paylaşılacaktır.) C Bloktan 15 adet mesken+2 adet dükkan olmak üzere toplam 17 adet bağımsız bölümün (C blok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,21,22 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar) mazbut vakfa alınması, B bloktan 9 adet, C bloktan 1 adet olmak üzere 10 adet mesken + B bloktan 2 adet dükkan olmak üzere toplam 12 bağımsız bölümün (B blok 4, 5,6,7,8,9 10,19,20,21,22, C blok 20 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar) mülhak vakfa alınması,

2) Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden itibaren varsa üzerindeki yapılan her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından alınması, ifraz-tevhit, terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması,

3) 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, kanunun öngördüğü orana kadar (DOP kesintisi % 45) olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının % 45'in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç üzerinden hesaplanması (Ekspertizde belirtilen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

4) İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması,

5) Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi

6) Yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde düzenlenmesi, şartlarıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kat karşılığı inşaat işi