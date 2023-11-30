ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale 13.12.2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda

İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsa hizasında belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce (En

Satışı yapılacak olan arsanın satış bedeli satış tarihinden itibaren 1 peşin olmak üzere toplam 4 eşit

İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Arsanın tapusu, alıcının arsa bedelinin tamamını ödemesine müteakip verilecektir. İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

ARSANIN

MAH/MEVKİİSİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL M2 MİKTARI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI Evka (Karayazı-II) Arsa K33C14B2C 1109 2 11.414,00 m² 45.656.000,00 TL 1.369.680,00 TL

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Evka (Karayazı-II) Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, pafta, parsel nosu, m² si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen arsa 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.yapılacaktır.geç saat 14.00'e kadar) belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.aylık taksitler halinde ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi) ibraz etmesi şarttır.Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleriMüdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 22.11.2023









ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN01938398

#ilan.gov.tr