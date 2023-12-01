BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2021/817 Esas

Davacı ESMA ÖZDOĞAN tarafından davalı ALPASLAN ÖZDOĞAN aleyhine mahkememize açılan boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Ömer ve Esme oğlu, 02/11/1970 doğumlu 33949427584 TC kimlik numaralı davalı Alpaslan Özdoğan'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar adresi tespit edilememiş, ön inceleme duruşma günü davalıya ilanen tebliğ edilmiştir. Söz konusu dosyada tahkikat duruşmasının 07/12/2023 günü saat 11:15'te yapılacağı, davalı Alpaslan Özdoğan'ın belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944342

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