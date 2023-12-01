T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

2022/645 ESAS

Hakaret Suçundan mahkememizin 2022/645 Esas 2023/398 karar sayılı 02/05/2023 tarihli ilamı ile sanık BURAK ÇAVUŞ'un TCK 125/1, 3-a, 62/1, 52/2, 52/4 maddesi uyarınca verilen 6.080,00 TL para cezasının CMK 231 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Tedbirine, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlememesi halinde hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine, kasıtlı bir suç işlemesi halinde geri bırakılan hükmün açıklanacağına, 93,00 Tl yargılama giderinin sanıktan tahsiline, dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan

Cengiz ve Reyhani oğlu 03/02/1999 Mardin doğumlu Mardin/Artuklu/Savurkapı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı BURAK ÇAVUŞ'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da Cezaevinde olması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu vasıtasıyla mahkememize dilekçe göndermek suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde mahkememiz kararına karşı itiraz edebileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01943567

#ilan.gov.tr