T.C. KEMER 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/306 Esas

KARAR NO : 2023/531

MÜŞTEKİ : ALİ DURAN, Kadir ve Latife oğlu, 28/02/1961 YILDIZELİ doğumlu,

SANIK : İBRAHİM HALİL ÖZDEMİR, Ekrem ve Mavzune oğlu, 08/04/1999 ŞAHİNBEY doğumlu, Kuzdere Mah Tekke Caddesi No:74 Kemer/Antalya/ ANTALYA adresinde oturur.

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/07/2023 tarihli ilamı ile sanık İbrahim Halil Özdemir hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1.e.1 maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,Ekrem ve Mavzune oğlu, 08/04/1999 doğumlu, Gaziantep, Şahinbey, Yavuzlar mah/köy nüfusuna kayıtlı İBRAHİM HALİL ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.11.2023

Basın No: ILN01943315

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